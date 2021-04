Das Saarlandmuseum hat sich offenbar angeschaut, was die Pfalzgalerie so treibt und versucht zaghaft, ein ähnliches digitales Modell auf die Beine zu stellen und es gleichzeitig zu toppen: Die Saarbrücker „Kunstpause“ startet am 7. Mai.

„Mittagspause mit Kunstinput! In 30 Minuten betrachten wir ein Kunstwerk näher und kommen anschließend ins Gespräch“, heißt es in der Ankündigung. Das sind immerhin zehn Minuten mehr als bei der Digitalreihe „Auf den Punkt gebracht“ der Kaiserslauterer Pfalzgalerie. Aber die gibt es zweimal pro Woche, die „Kunstpause“ im Saarbrücker Museum dagegen nur einmal alle zwei Wochen. Man fängt klein und vorsichtig an, bevor man sich in Unkosten stürzt. Wer weiß ob die Saarländer, die Neuem misstrauisch gegenüberstehen, das überhaupt mitmachen?

Das Prinzip jedenfalls ist bei beiden Museum gleich: Man nehme sich ein Kunstwerk, aus der Dauerausstellung oder einer aktuellen Wechselausstellung, das zurzeit niemand im Original sehen kann, weil die Museen wieder geschlossen sein müssen, betrachtet und bespricht es intensiv. „Was bewegte die Künstler und was bewegt uns? Welche Themen und Werte, die in der Kunst stecken, sind für uns von Bedeutung?“, verkünden die Macher des Saarlandmuseums und verschrecken mit ihrer Ankündigung natürlich alle, die einfach mal nur ein Bild länger anschauen und etwas dazulernen wollen.

Start ist am Freitag, 7. Mai, 12.30 Uhr, mit einem Gemälde aus der Wechselausstellung zur Künstlergruppe „Die Brücke“ in der Modernen Galerie,, die in der kurzen Öffnungszeit immerhin schon 3000 Besucher gesehen haben: Unter dem Stichwort „Authentisch“ wird das Werk „Badende im Raum“ von Ernst Ludwig Kirchner auseinandergenommen. Kirchner übermalte in den 1920er Jahren und datierte es sogar vor (aus 1909/1910), um sich als Vorreiter der Avantgarde zu inszenieren, machen die Museumsmacher neugierig. Auch sein Atelier, seinen Arbeits- und Lebensraum, habe er Mikrokosmos und als eigene Welt gestaltet. War er ein Vorläufer in Sachen Selbstinszenierung, lange bevor er Social Media gab? Der Auftakt klingt vielversprechend.

Info

Wer bei der kostenlosen Kunstpause online dabei sein will, muss sich bis 6. Mai anmelden per Mail an service@kulturbesitz.de. Dann bekommt man am Morgen des 7. Mai den Link zum Mitmachen.