Auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg macht am Wahlsonntag, 26. September, ab 14 Uhr die „Saarland Fashion Week“ Station. Auf einer Freiluft-Bühne mit Laufsteg wird sogenannte „Upcycling-Mode“ aus wiederverwendeten Materialien vorgeführt. In der Stadt ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Die „Saarland Fashion Week“ will vorführen, wie man aus Kleidungsstücken, die nicht mehr gefallen, mit einfachen Handgriffen neue Lieblingsmode machen kann. Im Rahmenprogramm treten die Trommelgruppe „Magic Tam Tam“, die Theatertruppe Artefeen, HawaiiTänzer und der Pantomime Jomi auf. Mit dabei sind die Brautkleider-Boutique Homburg, die Homburger Modeschöpferin Laura Theiss und ein Info-Tisch der Aktion „Faires Saarland“. Die „Saarland Fashion Week“ versteht sich als Gegenmodell zu Konsum und Kommerz in der Modeindustrie und überzogenen Schönheitsvorstellungen der Model-Welt. Gefördert wird die Initiative vom saarländischen Bildungsministerium.