Zentral am Rund in der Mitte des Outlets gelegen, hat Hugo Boss eine der größten Geschäftseinheiten des Fashion Outlets bezogen. Am 12. Mai war auf 500 Quadratmeter Eröffnung in Zweibrücken. Die Metzinger Modemarke bietet im Outlet nach Angaben der Center-Leitung Herrenmode, Schuhe, Strumpfwaren sowie Accessoires an, etwa Uhren, Schmuck und Handtaschen. Vormieter Joop ist im Outlet umgezogen, findet sich nun in der ersten Ladenzeile am Eingang, in Verlängerung des Sportartikelhändlers Nike. Outlet-Betreiber Via Outlets sieht im Einzug der Marke Boss eine Aufwertung, ein weiterer Schritt in der Premium-Strategie des Centers. Schon der vorherige Outlet-Eigentümer Neinver hatte sich bemüht, das deutsche Traditionsunternehmen als Mieter gewinnen zu können.