Nach dem Einzug von Cecil und Street One vorige Woche meldet das Fashion Outlet in Zweibrücken eine weitere Ladeneröffnung. Seit Donnerstag verkauft dort auch die Marke Better Rich ihre Textilien. Das Geschäft in der Ladenstraße Rosenallee bietet nach Auskunft der Center-Verantwortlichen Bekleidung aus hochwertigen Materialien wie Leinen und Kaschmir.