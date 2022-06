Nur glückliche Gesichter gab es am Samstag vor Pfingsten nach dem sogenannten Charity-Shooting des saarpfälzischen Vereins We Are auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken zu sehen.

31 Models im Alter von zehn bis 60 Jahren posierten dort für Fotos und sammelten Geld für einen guten Zweck. Den optischen Hintergrund der Bilder gab das Transall-Flugzeug ab, das Dominik Weil hier zu einem „Trallotel“ umbauen lassen will. Als Überraschung für den Tag brachte Dominik Weil am Samstag, 4. Juni, auch noch eine Stretch-Limousine mit, die die Fotografen Mathias Blum aus Homburg, Thomas Füßler aus Bechhofen und Michael Weber aus Schiffweiler samt den Modellen und der Transall ins rechte Licht rückten. Neben klassischen Model-Motiven wurden dabei auch zwei Brautkleider, Retro-Motive, Liebespaare und sogar zwei Poledance-Tänzerinnen abgelichtet. Zehn Triwo-Mitarbeiter unterstützten die drei Fotografen während des zwölfstündigen Shooting-Marathons.

Der Verein We Are One sammelt Spenden für die Kinderpalliativstation der Homburger Universitätskliniken und konnte 2019, im zweiten Jahr seines Bestehens, dank vieler Unterstützer und Aktionen bereits 18.440 Euro übergeben. Dank der Teilnahmegebühr und zusätzlicher Spenden wurden am Samstag beim Fotoshooting 1700 Euro eingenommen.

Benefizkonzert im Herbst

Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Pause wagt der wohltätige Verein in Zweibrücken aber nicht nur mit dem Charity-Shooting einen Neuanfang. Für den 24. September ist bereits das Benefizkonzert „Rock Meets Brass“ in der Festhalle geplant. Bei dieser Gelegenheit wird die Stadtkapelle Zweibrücken gemeinsam mit der Rockgruppe Purple Haze musizieren. Für dieses ungewöhnliche Ereignis sind nur noch sehr wenige Karten im Vorverkauf erhältlich.