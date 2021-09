Das Damenmode-Geschäft Gina Laura in der Zweibrücker Fußgängerzone, Nähe Alexanderplatz, schließt. Eine Angestellte der Filiale bestätigte den letzten Verkaufstag am Samstag, 2. Oktober, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Ein Umzug in Zweibrücken, so heißt es, sei nicht geplant, nach 17 Jahren werde man Zweibrücken verlassen. Gina Laura ist eine Marke und eine Vertriebsschiene der Popken Fashion Group mit Sitz in der Nähe von Bremen. Das Unternehmen selbst machte auf Anfrage keine Angaben zu Gründen für die angekündigte Schließung und etwaige Angebote zur Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter. Noch unter Vorbesitzer Buddelei Mode hatte das Damen-Oberbekleidungsgeschäft 2004 zunächst Räume für eine Filiale in der Fußgängerzone, Hauptstraße 70, Nähe Hallplatz, angemietet und 2011 die jetzige Filiale als zweiten Standort eröffnet. Die Filiale Hauptstraße 70, wo jetzt ein Feinkosthändler verkauft, wurde vor einigen Jahren geschlossen. Die Popken Fashion Group hatte in jüngster Zeit vermehrt Filialen geschlossen und Standorte aufgegeben und den Rückzug mit nicht zufriedenstellenden Betriebsergebnissen begründet. Zugleich würde der Online-Handel ausgeweitet. Nächstgelegen zu Zweibrücken, betreibt das Unternehmen eine Filiale im Neunkircher Saarpark-Center.