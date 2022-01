Das Modegeschäft „Black & White“ von Inhaberin Alla Becker zieht um. Sie fusioniert mit dem (fast) gleichnamigen Laden „Black & White and more“, der von ihrer Mutter Elena ebenfalls in der Zweibrücker Hauptstraße geführt wird.

Seit bereits 30 Jahren gibt es das Modegeschäft „Black & White“ in der Zweibrücker Fußgängerzone. Aktuell wird es von Inhaberin Alla Becker noch in der Hauptstraße 48 betrieben, doch nicht mehr lange, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät: „Meine Mutter hat auch ein Geschäft, und wir gehen zusammen in einen Laden.“ Gemeint ist das Geschäft „Black & White and more“ in der Hauptstraße 43, geführt von Elena Becker. „Ich freue mich schon darauf“, sagt Alla lächelnd. Nach dem Umzug wolle sie zudem neue Kollektionen und Marken anbieten.

Bevor Alla Becker neu anfangen kann, muss der bisherige Laden geleert werden. Mit großen Schildern macht sie an den Schaufenstern auf den Räumungsverkauf aufmerksam. Das verwundert einige ihrer Kunden. „Viele kommen rein und fragen nach, ob ich schließe. Ich musste schon oft erklären, dass sich die Kunden keine Sorgen machen müssen“, erzählt sie. Einer der wichtigsten Gründe für den Tapetenwechsel ist, dass Becker das Geschäft bisher komplett in Eigenregie betrieben hat. „Wenn man immer nur allein im Laden ist, hat man keine Freizeit mehr. Außerdem ist keiner da, wenn man mal krank ist oder wichtige Termine hat. Dann musste ich zuschließen, konnte nichts verkaufen, aber die Kosten liefen trotzdem weiter“, berichtet sie und ergänzt: „So ist es besser. Es ist Zeit für Veränderung.“

Hoffen auf Nachmieter

Ihren Mietvertrag habe sie bereits gekündigt, doch die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Trotzdem hofft sie auf einen früheren Umzug: „Mein Vertrag läuft hier noch fünf Monate. Ich hoffe, dass ich vorher einen Nachmieter finde, dann würde ich gerne schon früher neu anfangen.“