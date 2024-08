Im September zeigt die Zweibrücker Galerie im Mannlichhaus Modeentwürfe von Jutta Walter und Dagmar Grieve. Eine Modenschau gibt es dazu auch.

Am 7. September, 15 Uhr, zeigt die Zweibrücker Galerie im Mannlichhaus in Modeentwürfe, Modepuppen und der rote Teppich wird für eine Modenschau ausgerollt. „Anna K. – ein Wintermärchen“ präsentiert Jutta Walter, „Sommerfrische“ Dagmar Grieve. Da die künstlerische Modenschau der beiden im Vorjahr so gut ankam, gibt es nun eine neue. Die Riegelsberger Galerieleiterin Jutta Walter arbeitet in thematisch geordneten Werkserien. Sie machte ihre Designausbildung in der Famous Artist’s School in München mit dem Schwerpunkt Mode. Ihren Abschluss in der Malerei machte sie einst in der Neuen Kunstschule Zürich. Die Zweibrückerin Dagmar Grieve hat ihre Entwürfe mit Nadel und Faden in konkrete Modelle umgesetzt. und zeigt sie an Schaufensterpuppen, aber auch sechs Mannequins werden bei der Vernissage die Modelle auf dem Laufsteg präsentieren. Der Modenachmittag beginnt mit der Performance, „Getanzte Winter-Impressionen“ von Christa Witte aus Saarbrücken. Die Werke sind vom 7. bis 28. September im Zweibrücker Mannlichhaus, Herzogstraße 8, zu sehen, aber nur samstags von 15 bis 18 Uhr.