Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls: In einem Naturkostladen in der Rosengartenstraße griff ein bislang unbekannter Täter einer Kundin in die Jackentasche und entwendete ein iPhone 11 Pro. Das Mobiltelefon wurde nach dem Diebstahl ausgeschaltet und konnte deshalb von der Frau nicht mehr geortet werden, wie die Polizei informiert. Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.