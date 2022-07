Ein deutlich sichtbares Zeichen der Arbeit des Vereins „ZW-vernetzt“ steht nun, dank einer Kooperation mit dem Verein Biotopia des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), auf dem Vorplatz der Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums. Es handelt sich um einen mobilen Garten, den eine Stiftung voll und ganz finanziert hat.

Der mobile Garten setzt auf der brachen Betonkahlfläche zwischen Helmholtz-Gymnasium und Multifunktionshalle seit Donnerstag einen grünen Kontrapunkt. In seiner Gesamtkomposition wirkt er dort eigentlich verloren. Bei seinem Anblick könnte man sogar meinen, in Zweibrücken stehe ein verschollenes Kunstwerk des Surrealisten Joseph Beuys. Aber das ist wohl genau das, was sich „ZW-vernetzt“ auf die Fahnen geschrieben hat. Auf seiner Internetseite (www.zw-vernetzt.de) sagt er über sich: „Wir können nicht die Welt retten. Aber einen Beitrag leisten, ganz gleich, wie klein er sein mag.“

Als die Freifläche zwischen Schule und Halle konzipiert wurde, hatte ein Planer die Idee, dass man mithilfe der Platzgestaltung ein Klassenzimmer im Grünen schaffen könne. Vergessen wurde dann das Grüne. Seitdem heizt sich der kahle Beton im Sommer hier unerträglich heiß auf, sodass man dort die Schüler maximal zum Kochen bringen kann. Nicht ohne Grund verteilen Mitglieder „ZW-vernetzt“ und von Biotopia deshalb auch Schirme an die Gäste einer Einweihungsfeier für den mobilen Garten, damit sie sich vor Sonne und Hitze schützen können.

10.000 Euro kostet der bewegliche Garten

Aber halten die Pflanzen an dieser Stelle gegen die brennende Hitze überhaupt durch? Ja. Das ist auch der Grund, weshalb der bewegliche Garten 10.000 Euro kostet. Eine Pumpanlage stellt die automatische Bewässerung der Pflanzen mithilfe von Photovoltaik sicher. „Man muss nur einmal 500 Liter Wasser in die Anlage füllen“, erklärt Kerstin Pick von „ZW-vernetzt“. Außerdem befinden sich die Pflanzen in einem speziellen Substrat, das die Feuchtigkeit in der Erde besser bindet. Unter dem Motto „Coole Spots für soziale Begegnung“ bietet der Garten zusätzlich Sitzgelegenheiten.

„Er bleibt jetzt ein paar Monate auf diesem Platz. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Altenheim ihn gerne bei sich hätte, dann können wir den Garten dort hinbringen“, erzählt die Zweibrückerin. Kurze Strecken kann man übrigens mit einer Handameise überwinden. Ansonsten ist der Transport des Gartens etwas aufwendiger.

In der Nähe ist eine Überwachungskamera

Wer den Garten bei sich haben möchte, kann sich an „ZW-vernetzt“ wenden. Voraussetzung für eine Leihe ist, dass sich eine städtische Institution darum bewirbt. Privatpersonen sind hingegen ausgeschlossen. „Im Winter wird er so ein bisschen eingemottet. An eine Stelle, wo der Garten nicht so exponiert ist. Er kann im Freien bleiben, sollte aber nicht so sehr Wind und Wetter ausgesetzt sein“, so die Gartenbauingenieurin.

Das Geld für den Garten hat „ZW-vernetzt“ von der Stiftung „L(i)ebenswert“ der PSD-Bank erhalten. Um die Stiftungsgelder zu bekommen, hat Biotopia mitgeholfen. Deshalb gilt der Garten als Gemeinschaftsobjekt von beiden Vereinen. Nur: Steht er an seinem derzeitigen Standpunkt sicher und ist vor Vandalismus geschützt, will die RHEINPFALZ wissen. „Es gibt eine Überwachungskamera, in deren Blickwinkel der Garten steht. Aber ich muss sagen, wir haben von ’ZW-vernetzt’ schon viele Projekte umgesetzt, genau in diesem Bereich. Da ist noch nie etwas passiert“, freut sich die 58-Jährige.