Gold, Silber, Bronze – am heutigen Mittwoch beginnt im Zweibrücker Westpfalzstadion wieder die Sportabzeichen-Saison. Wer Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen ablegen will, kann das dann jeweils nachmittags an zehn Terminen vor den Sommerferien und an vieren im September tun.

Von 17 bis 18.30 Uhr stehen bei den Mittwochtreffs dann im Stadion an der Hofenfelsstraße zwei Prüfer bereit, wie Peter Ehrmantraut als Kreisbeauftragter des Sportabzeichens für Zweibrücken mitteilt. Insgesamt hat Ehrmantraut in dieser Saison rund zehn Prüfer zur Verfügung, die die Leistungen der Sportabzeichen-Willigen abnehmen können. Der 81-jährige Ehrmantraut wird dabei vor Ort selbst häufig einer der beiden sein. „Ich bin jetzt 81, aber ein Nachfolger ist nicht in Sicht“, sagt er lachend.

Bis zu den großen Ferien stehen zehn Mittwochtreffs an, allein im Mai vier. Nur in den Pfingstferien vom 30. Mai bis 7. Juni ist kurz Pause. Der letzte Termin vor dem Schuljahresende steigt am 19. Juli. Falls schlechtes Wetter herrschen sollte, hat Ehrmantraut mit den Verantwortlichen des LAZ Zweibrücken ausgemacht, dass die Prüflinge auch die direkt nebenan liegende Dieter-Kruber-Halle nutzen dürfen.

Wieder fünf Sonderaktionen

Neben den „normalen“ Mittwochtreffs gibt es auch wieder fünf Sonderaktionen, bei denen Sprint- und Ausdauerübungen abgelegt werden können: zwei Radfahrtage, zwei Schwimmtage und einen Walking Day. Die Radtage am Sonntag, 11. Juni, und Sonntag, 10. September, starten jeweils um 9 Uhr am ehemaligen Hotel Hasengarten in Niederauerbach und führen in Richtung Kneispermühle.

Für die beiden Schwimmtage (jeweils 10 bis 17 Uhr) am Mittwoch, 24. Mai, und Mittwoch, 13. September, ist der Eintritt, wie schon seit einigen Jahren, im Zweibrücker Badeparadies für Sportabzeichen-Ambitionierte frei. Der Walking Day beginnt am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr an der Brücke neben der Heilig-Kreuz-Kirche.

Wenn darüber hinaus jemand, auch in den Sommerferien, Sportabzeichen-Prüfungen – zum Beispiel für die Bewerbung für den Polizeidienst oder den Zoll – braucht, kann er sich direkt mit Peter Ehrmantraut, Telefon 06332 13773, in Verbindung setzen.