Am Mittwoch steigt von 11 bis 17 Uhr in Zweibrücken die nächste Sonderaktion zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens: der erste von zwei Schwimmtagen. Wie der Sportabzeichen-Kreisbeauftragte Peter Ehrmantraut mitteilt, haben dazu alle Bewerber im Zweibrücker Badeparadies freien Eintritt. Interessierte können den Schwimmnachweis erbringen durch 15 Minuten schwimmen ohne Streckenvorgabe oder durch 200 Meter schwimmen in elf Minuten. Darüber hinaus können auch Übungen für Schnelligkeit oder Ausdauer abgelegt werden.