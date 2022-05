Um Mitternacht startete in der Nacht zum Sonntag, 8. Mai, die Aktion Stadtradeln Zweibrücken, die bis zum 28. Mai läuft. „Wer aus Rimschweiler hätte Lust, als Erste mitzuradeln?“, hatte Stadtradel-Koordinatorin Anke Fuhrmann in ihrem eigenen Fahrradteam „Die Rimschwillerer“ gefragt. So fanden sich mitten in der Nacht sieben Radler am Feuerwehrhaus ein, um sich mit Anke Fuhrmann auf die rund neun Kilometer lange Strecke auf dem Radweg in Richtung Hornbach auf den Weg zu machen. Zum Schluss in Mauschbach stärkte sich die Gruppe mit mitgebrachten „Radlern“. Wie Anke Fuhrmann erzählt, werden die zurückgelegten Kilometer der Nachtfahrt natürlich beim Stadtradeln mit eingerechnet. Fuhrmann: „Da ich schon voriges Jahr mit meiner Idee zum Start des Stadtradelns in die Kerwerede gekommen war, wollte ich dieses Jahr diese Idee Realität werden lassen.“