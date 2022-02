Einen gehörigen Schrecken hat ein Falschfahrer in der Nacht auf Freitag, 11. Februar, mehreren Verkehrsteilnehmern auf der A62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern eingejagt. Laut Polizei ist der Geisterfahrer kurz nach Mitternacht an der Autobahnauffahrt Birkenfeld einem Fahrzeug entgegengekommen. Dann fuhr er auf dem falschen Fahrstreifen weiter in Richtung Türkismühle. Minuten später habe der Geisterfahrer die Ausfahrt Türkismühle in Richtung Autobahndreieck Nonnweiler passiert, wobei er einem weiteren Auto entgegenkam, das die A62 in Richtung Kaiserslautern befuhr. Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektionen Birkenfeld, Nordsaarland und Hermeskeil blieben erfolglos. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zur Geisterfahrt unter der Telefonnummer 06871 90010.