Das war extrem bitter. Nach dem Ausgleich fällt die Entscheidung in Sekunde 55: Pauline Hahnefeld trifft zum 25:24 für Birkenfeld. Die SGZ wartet weiter auf den ersten Sieg.

Zweibrücken. Einigen Teammitgliedern schossen mit Abpfiff Tränen in die Augen: Riesig war die Enttäuschung aufseiten der SG Zweibrücken, die weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr wartet und gegen die HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzenbach eine ganz bittere Heimniederlage kassierte. Fünf Sekunden fehlten zu einem Punkt.

Es war ein umkämpftes Frauen-Oberligaspiel. Selbst seitens der Unparteiischen war nach dem Abpfiff zu hören, dass ein Unentschieden ein gerechtes Ergebnis gewesen wäre. Der undankbare Konjunktiv mit „Hätte, wäre, wenn“. Am Ende jedenfalls stand eine 24:25 (12:14)-Heimniederlage auf der Anzeigetafel. Die noch bitterer wurde, weil Ottweiler in Merchweiler gewann und den Abstand zu den Zweibrückerinnen, die derzeit den sportlich ersten Abstiegsrang belegen, auf drei Punkte ausbaute.

Lydorf: Viel richtig gemacht und nichts gewonnen

„Viel richtig gemacht und doch nichts gewonnen“ – so fasste SG-Trainer Rüdiger Lydorf die 60 Minuten mit dem bitteren Ende zusammen. Ella Hartfelder, die in Mainz studiert, war wieder mit von der Partie. Acht Tore steuerte sie bei, fünf vom Siebenmeterpunkt. Noch eine Minute war zu spielen, als sie an die Strafwurflinie trat. Nervenstark versenkte sie den Strafwurf zum 24:24. Birkenfeld nahm 16 Sekunden vor dem Abpfiff eine Auszeit. Noch fünf Sekunden zeigte sie Spielzeituhr an, als sich Pauline Hahnefeld, die der Zweibrücker Abwehr erhebliche Probleme bereitete, im linken Rückraum durchsetzte. Ihren neunten Treffer in dieser Partie versenkte nach gewonnenem Zweikampf unten links, traf mitten hinein ins Zweibrücker Handballherz. Lydorf nahm seine letzte Auszeit, es reichte nicht mehr.

Die Erfahrung, dass sich das Pech zu dem gesellt, der bereits unten steht, machen derzeit auch die Zweibrückerinnen. „Allein in der zweiten Halbzeit gab es drei vier Aktionen, da war der Ball im Birkenfelder Angriff eigentlich schon weg und landete dann doch noch mal mit Glück bei ihnen“, stellte SG-Co-Trainerin Dunja Bullacher richtigerweise fest. Spielentscheidend waren unterm Strich die die letzten acht Minuten der ersten Halbzeit, als den Zweibrückerinnen, trotz bester Gelegenheiten wie einem Strafwurf, nur ein Tor gelang.

Guter Beginn, aber schwach kurz vor der Pause

Dabei hatte es Mut machend begonnen. Charlotte Krauß von der rechten Außenbahn warf Zweibrücken mit 1:0 in Führung. Ein Dreierpack von Vera Jänicke hielt die SG bis zum 4:4 auf Augenhöhe. Bei Birkenfeld waren es in der Anfangsphase wie erwartet die Schwestern Angelina Meiswinkel und Sarah Zinkgraf, die trafen. Meiswinkel schraubte ihr Saison-Trefferkonto auf 141 Tore, Schwester Sarah auf 110. „Wir wussten, was die können. Aber auch wenn man es weiß, ist es, weil sie athletisch sind, schwer zu verteidigen“, resümierte Lydorf.

Sein Team setzte dem Geschwisterpaar im ersten Spieldrittel mannschaftliche Geschlossenheit und die intelligente Spielsteuerung durch Katrin Hoffmann entgegen. Nach Krauß netzte auch Hartfelder von der rechten Seite ein, und als Anna Sommer sich ein Herz fasste, zweimal von Linksaußen traf, führte Zweibrücken 10:8. Das Selbstvertrauen hatte sich Sommer mit dem Tor zum 8:7 geholt, als sie in der Abwehr den Ball abfing und den Gegenstoß erfolgreich durchzog. Leijla Carkadzija erhöhte per Strafwurf auf 11:8 (22.).

Birkenfeld verdichtet die Abwehr in der Mitte

Wie sehr diese Saison aber am Nervenkostüm vieler Zweibrückerinnen zehrt, wieviel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren gegangen ist, zeigte sich in der Phase bis zum Pausenpfiff. Eine klare Chance um die andere wurde ausgelassen. Wer von außen verwarf, traute sich in der folgenden Spielzeit gar nicht mehr zu werfen. Das nutzte Birkenfeld, um bis zur Pause wieder mit 14:12 in Führung zu gehen und taktisch die Mitte in der Abwehr komplett zu verdichten. Wissend, dass im zweiten Durchgang von den Zweibrücker Außenbahnen keine Gefahr mehr drohte.

Das 14. Tor hatte Hahnefeld erzielt. Es war ihr erstes und gab ihr das nötige Selbstvertrauen. Vor allem von Meiswinkel immer wieder gut in Szene gesetzt, narrte sie die Zweibrücker Defensive achtmal in Durchgang zwei und hatte Riesenanteil am Erfolg der Gäste, der die Zweibrückerinnen ins Tal der Tränen schickte.