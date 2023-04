Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einige Zuhörerinnen lagen sich weinend vor Rührung in den Armen. Die Band Revolverheld machte am Freitagabend am Saarbrücker E-Werk klar, warum sie so gerne gehört wird. Am Ende bleibt nur eine Frage.

Beim letzten Lied muss Johannes Strate gar nicht mehr singen. Das übernehmen die Zuschauer. In diesen Momenten sind die rund 3400 Leute auf dem Open-Air-Gelände am Saarbrücker E-Werk