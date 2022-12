Am zweiten Weihnachtsfeiertag bereitete ein Randalierer den Bewohnern eines Hauses in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) einen gewaltigen Schreck. Laut Polizei hat sich der Unbekannte kurz vor 17 Uhr hinter das Haus in der Maxstraße geschlichen. Dann habe er an drei Türen die Glasscheiben eingeschlagen. Anschließend flüchtete er. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der Sachschaden soll etwa 800 Euro betragen. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei Homburg unter Telefon 06841 1060.