Mittelfeldspieler Joel Gerezgiher, bislang Mannschaftskapitän bei der SG Sonnenhof Großaspach, hat beim Regionalligisten FC Homburg einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben. Großaspach ist aktuell aus der Regionalliga abgestiegen. Für die SG Sonnenhof hat der gebürtige Frankfurter Gerezgiher 49 Spiele in der Regionalliga Südwest und 16 Partien in der Dritten Liga bestritten. Zuvor kam der heute 26-jährige Deutsch-Eritreer bei Eintracht Frankfurt zu drei Einsätzen in der Bundesliga und für den FSV Frankfurt zu zwei Spielen in der Zweiten Liga. „Mit seinen Mitte 20 ist Joel bereits ein erfahrener Spieler auf seiner Position“, sagt Homburgs Trainer Timo Wenzel: „Er ist ein ballsicherer Fußballer, der das Spiel gut lesen kann und unserem Offensivspiel sehr gut tun wird. Joel kann uns mit seiner Ruhe am Ball wirklich weiterhelfen und wird unsere Stürmer hoffentlich gut in Szene setzen, damit wir einige Tore mehr erzielen werden.“