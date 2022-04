Dass die Straße zwischen Hengstbach und der Landstraße nach Wattweiler einem Feldweg gleicht, ist für Mittelbachs Dorfchef Kurt Dettweiler ein „Unding“. Jetzt forderte er vor dem Ortsbeirat erneut den Ausbau der Straße am Bornrech.

Dettweiler rechnet mit Kosten bis 400.000 Euro. Der Ausbau kann nicht über wiederkehrende Beiträge bezahlt werden, weil an dem kurzen Straßenstück keine Häuser stehen. „Ich werde aber dafür kämpfen“, beteuerte der Ortsvorsteher. Ein früherer Vorstoß, an die Straße Grundstücke anzuschließen, damit der Ausbau per Erstausbau abgerechnet werden kann, war abgelehnt worden. „Ich war damals ganz begeistert von der Idee, daraus wurde aber nichts“, so Dettweiler. Also müsse der Ausbau aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden. „Aber die Stadt ist blank. Das muss man ja auch sehen.“

Weitere Wünsche, die der Mittelbacher Ortsbeirat für den städtischen Haushalt hegt, sind die Sanierung des Hengstbacher Brunnens sowie das Aufstellen von Liegebänken in Hengstbach und Mittelbach.

Dach des Glockenturms sanieren

In Sachen Vorortbudget gehen laut Dettweiler 160 Euro Materialkosten für den neuen Bücherschrank drauf, der am Samstag aufgestellt wird. Außerdem wurden Aufkleber für die Gießkannen auf dem Hengstbacher Friedhof bestellt. Susanne Holaus (FWG) hat sich derweil um Spielkisten für die Spielplätze gekümmert: Der UBZ muss noch grünes Licht geben, damit die Kisten dort auch aufgestellt werden können.

Markus Wolf (FWG) sprach den Zustand des Glockenturms an. Laut Dettweiler muss dessen Dach saniert werden. Bausubstanz und Statik des Turmes seien aber in Ordnung. Aller Voraussicht nach müsse die Sanierung des Turmes in den Zweibrücker Haushalt eingestellt werden.