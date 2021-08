Erstmals nach seinem freiwilligen Abstieg in die 2. Tischtennis-Pfalzliga West hat der TTC Mittelbach wieder gepunktet. Am vierten Spieltag gewannen die TTC-Damen ihr Heimspiel gegen die SG Hochspeyer mit 7:5.

Sportlich waren es keine einfachen Jahre für die Mittelbacherinnen. In der 1. Pfalzliga hatten sie es ungemein schwer. Das Team um Carolin Klein blieb in den vergangenen Jahren fast gänzlich ohne Sieg. 1:31 Punkte – so lautete die niederschmetternde Bilanz in der Saison 2019/2020. Ein Jahr zuvor hatte Mittelbach immerhin einen Sieg eingefahren und wurde mit 2:38 Punkten Tabellenletzter, stieg auch deshalb nicht ab, weil die Liga nicht aufgefüllt werden konnte und der TTC Frankenthal kurz vor Saisonende seine Mannschaft zurückzog. Auch zu Beginn der neuen Spielrunde gab es gleich drei Niederlagen in Serie. Aber schon vor dem Sieg gegen Hochspeyer wurde bei der 5:7-Niederlage gegen den TTC Sand deutlich, dass Mittelbach in dieser Spielklasse mithalten kann.

„Sehr zufrieden“

Gegen Hochspeyer ließ sich die Partie gut an. „Es war ein sehr spannendes und weitgehend ausgeglichenes Spiel, jeder hatte in den Spielen gute Chancen. Daher sind wir sehr zufrieden mit der Leistung“, sagt Mannschaftsführerin Carolin Klein, die gegen Sylvia Kohl glatt in drei Sätzen siegte. „Wichtige Punkte waren vor allem Amelie Kleins Sieg gegen Anette Bauer und die Spiele von Lara und Kerstin im hinteren Paarkreuz“, lobt Carolin Klein ihre Teammitglieder. Denn Kerstin Wrobel und Lara Bastian gewannen beide ihre Partien gegen Anke York und Sylvia Kohl und trugen damit maßgeblich zum Sieg bei.

Mörsbacher Herren auf Rang eins

Einen wichtigen Sieg gegen die „Wundertüte“ der 2. Herren-Pfalzliga, die TSG Kaiserslautern III, erreichte der SV Mörsbach. Jörg Krauss, Neuzugang Stefan Ruffing und Uwe Leitheiser trugen die Hauptlast beim SVM-Erfolg. Beim 8:4 gewann das Trio jeweils zwei Partien. Mörsbach führt nach drei Partien mit 6:0 Punkten die Tabelle an und liegt damit vor Titelfavorit TTC Kreimbach-Kaulbach, der zuletzt bei Aufsteiger TTC Bann (6:6) strauchelte.

Ihren ersten Saisonsieg in der 2. Herren-Pfalzliga West feierte die VT Zweibrücken mit dem 7:5 bei Mitaufsteiger TTA Vinningen. Sebastian Schwartz gewann dabei im Spitzenpaarkreuz gegen die beiden Vinninger Top-Akteure Jonas Greiner und Jan Breiner überraschend deutlich in drei Sätzen. Auch Paul Miller und Sven-Patrick Wagner punkteten doppelt.

SO SPIELTEN SIE

TTC Mittelbach - SG Hochspeyer 7:5. Carolin Klein - Anja Egelhof 2:3 (11:8/11:6/4:11/9:11/4:11), Amelie Klein - Anette Bauer 3:2 (5:11/9:11/11:9/12:10/11:7), Lara Bastian - Anke York 3:1 (9:11/11:4/11:7/11:7), Kerstin Wrobel - Sylvia Kohl 3:1 (10:12/11:5/12:10/11:4), Carolin Klein - Bauer 0:3 (11:13/8:11/4:11), Amelie Klein - Egelhof 2:3 (9:11/7:11/ 12:10/11:9/9:11), Bastian - Kohl 3:0 (12:10/11:4/13:11), Wrobel - York 3:1 (9:11/11:8/ 11:8/11:8), Bastian - Bauer 0:3 (11:13/8:11/9:11), Carolin Klein - Kohl 3:0 (11:7/11:5/ 11:3), Amelie Klein - York 3:2 (5:11/11:6/11:6/9:11/11:3), Wrobel - Egelhof 1:3 (8:11/8:11/11:9/10:12).