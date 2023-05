Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dorffest, Jubiläum des Tischtennisvereins – Dinge, die der Vorfreude dienen, macht die Politik mit ihren Corona-Beschränkungen gerade unmöglich. Dennoch hofft Ortsvorsteher Kurt Dettweiler, dass in Mittelbach und Hengstbach in diesem Jahr gefeiert werden kann – und informiert, was im Stadtteil 2021 noch ansteht.

Das wären zum Beispiel der Einstieg in das Straßenbauprogramm, das über wiederkehrende Beiträge finanziert wird, und der Einbau behindertengerechter Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus.