Weil sie offenbar den Wendekreis ihres Autos unterschätzt hatte, ist eine Seniorin am Donnerstagnachmittag beim Wendemanöver auf der Breitensteinstraße in Mittelbach in arge Schräglage geraten. Die Frau war auf dem Schulberg unterwegs und wollte in der Einfahrt zum Holzlagerplatz wenden. Mit ihrem Allrad-Fahrzeug kam sie beim Wenden jedoch auf der gegenüberliegenden Seite von der Straße ab, und das Auto rutschte bergab in Richtung einer Koppel. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug mit Zweibrücker Kennzeichen, an dem geringer Sachschaden entstand.