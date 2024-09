Liebe, Krieg und Flucht sind die Themen, die am Freitagabend das Gewölbe des St. Fabians-Stift in Hornbach erfüllen. In Altfranzösisch und zypriotischem Dialekt präsentiert das Quintett Ex Silentio Lieder, die mit viel Gefühl in sehr ferne Jahrhunderte und Welten entführen.

Es ist eine Perle an mittelalterlicher Musik, die das Ensemble Ex Silentio seinem Publikum bietet. „In Exilium – Dichter und Musiker im Exil