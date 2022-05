Nach vier Jahren wird das Wallhalbtal zwischen Thaleischweiler und Landstuhl am 19. Juni wieder für Autos gesperrt.

Zwischen 9 und 18 Uhr sind die 23 Kilometer am dritten Juni-Sonntag den Radfahrern, Inline-Skatern und Fußgängern vorbehalten. Gesperrt wird das Wallhalbtal von der Abzweigung zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler über Wallhalben und Mittelbrunn bis kurz vor Landstuhl. Unterwegs gibt es Verpflegungsstationen, wo die Mühlenwirte und Vereine zu Pausen einladen. Außerdem gibt es Infostände zum Thema Fahrrad und Tourismus. Der Aktionstag wird auch die letzte große Veranstaltung für Verbandsbürgermeister Thomas Peifer sein: Am 23. Juni übergibt er sein Amt an Patrick Sema. Der Aktionstag „Autofreies Wallhalbtal“, den die Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Landstuhl alle zwei Jahre veranstalten, fiel 2020 wegen Corona aus.