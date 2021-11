Es war DAS Weihnachtsereignis im Advent 2020: 30 geschmückte Traktoren fuhren stundenlang durch die Südwestpfalz. Tausende Menschen an den Straßen feierten die Landwirte. Jetzt steht fest: Sie kommen wieder. Wichtigste Änderung: Diesmal wird es zwei Touren geben. Am Freitag, 17. Dezember, geht es vom Stockbornerhof zwischen Reifenberg, Battweiler und Rieschweiler aus in Richtung Pirmasens, am Samstag, 18. Dezember vom Hitscherhof aus ins Zweibrücker Land.

