Haben Sie, liebe RHEINPFALZ-Leser, Ihre Häuser mit Lichterketten weihnachtlich geschmückt und die Fassaden beleuchtet? Stehen bei Ihnen leuchtende Weihnachtsmänner oder Rentierschlitten im Garten? Dann schicken Sie uns Fotos davon.

Wer derzeit durch Zweibrücken, die Vororte und die Dörfer kommt, sieht viele Häuser, die auffällig und ausgefallen beleuchtet und dekoriert sind. Wir würden diese Häuser gerne sehen und die Fotos davon hier in der Zweibrücker Rundschau abdrucken. Deshalb, liebe RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser, fotografieren Sie Ihre weihnachtlich glänzenden Häuser. Schicken Sie uns die Fotos mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse per E-Mail an redzwe@rheinpfalz.de. Sie können uns Ihre Fotos auch über die Facebook-Seite der RHEINPFALZ-Lokalredaktion unter der Adresse www.facebook.com/rheinpfalzzw zukommen lassen.