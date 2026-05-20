Eine 40-Jährige hat sich vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Sie soll einer damaligen Mitinsassin der JVA Zweibrücken kochendes Wasser übergeschüttet haben.

Die langjährig schwer drogenabhängige Frau, die derzeit eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach in Wöllstein in Rheinhessen absitzt, gab an, am 29. Mai 2025 keinesfalls absichtlich gehandelt zu haben. „Es war ein Unfall. Ich kam aus der Küche mit einem Wasserkocher in der linken Hand und sah sie nicht, als sie auf dem Rückweg in die Zelle um die Ecke kam“, sagte die Angeklagte. Sie habe den Wasserkocher reflexhaft schnell nach vorne weg losgelassen, weil sie sich schützen und nicht verbrühen wollte. Die Mitinsassin, die gerade geduscht hatte, erlitt laut Richter Matthias Heinzelmann durch das verschüttete heiße Wasser Verbrennungen im Oberkörperbereich sowie am Hals und im Gesicht.

Drei Mitinsassinnen sagten teils sehr unterschiedlich aus: Eine hatte das Geschehen aus einer gegenüberliegenden Zelle beobachtet. Sie erklärte, sie habe die beiden um die Ecke kommen sehen, und sie seien unglücklich zusammengestoßen. „Ich sah auch den Wasserkocher und die Kleider der Geschädigten auf den Boden fallen.“ Die Geschädigte sei zu den Mithäftlingen aggressiv und nicht gerade beliebt gewesen.

Eine andere war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Hof und korrigierte die Aussage der ersten Zeugin. Diese habe ihr nach dem Vorfall erzählt, dass die jetzt Angeklagte den Inhalt des Wasserkochers auf die Geschädigte geschüttet habe. Das sei keine Gefälligkeitsaussage, meinte sie, denn sie habe selbst Probleme mit der Geschädigten gehabt.

Opfer: „Das war definitiv kein Unfall“

Die Geschädigte selbst sagte aus, sie sei von der Angeklagten mit der Schulter angerempelt worden und im Gesicht sowie an beiden Armen und Händen verbrüht worden. „Ich hatte sogar noch Kalk aus dem Wasserkocher im Gesicht. Das war definitiv kein Unfall.“ Sie habe später gehört, dass die erste Zeugin zur Angeklagten gesagt habe: „Das hast du gut gemacht.“

Eine JVA-Bedienstete, die die Verletzungen dokumentiert hat, berichtete von unterschiedlichen Aussagen nach dem Vorfall. Es habe Spannungen auf der Station gegeben und gegenseitige Provokationen. Die Angeklagte sei achtmal vorbestraft, darunter auch einschlägig. Zurzeit sitze sie eine dreijährige Freiheitsstrafe ab, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Vor den Plädoyers meinte der Richter noch, dass auch eine fahrlässige Körperverletzung in Betracht komme.

Verteidigerin fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft sah den Sachverhalt der gefährlichen Körperverletzung im Grundsatz bestätigt. Es seien viele vorbestrafte Zeuginnen gehört worden. Am glaubhaftesten sei aber die Aussage der JVA-Bediensteten, die erklärt habe, dass die Angeklagte den ganzen Tag provoziert wurde. Für die Staatsanwaltschaft war es des Zufalls zu viel, dass beide zur gleichen Zeit um die Ecke kamen. Sie forderte für die erheblich und einschlägig vorbestrafte 40-Jährige eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten.

Verteidigerin Barbara Schamma ging von einem unabsichtlichen Zusammenstoß aus und wertete den Vorfall allenfalls als fahrlässige Körperverletzung. „Meine Mandantin wollte sie nicht verbrühen.“ Deshalb forderte Schamma Freispruch. Die Geschädigte habe Angst und Schrecken verbreitet.

Richter geht nicht von Vorsatz aus

Richter Heinzelmann sprach die Angeklagte der fahrlässigen Körperverletzung schuldig und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro. Das Gericht habe erhebliche Zweifel, dass es sich so zugetragen hat wie angeklagt. Er gehe zugunsten der Angeklagten nicht von Vorsatz aus, sondern von Fahrlässigkeit. Es sei eher ein Unfall gewesen. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit der drei Zeuginnen. Heinzelmann schenkte der JVA-Bediensteten mehr Glauben, die attestierte, dass niemand der Angeklagten eine solche Tat zutraue.