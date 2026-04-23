Eine durchaus positive Bilanz zogen die drei Vorsitzenden der TSG Mittelbach-Hengstbach bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Der Verein hat mehr Mitglieder.

Neu ist die Zusammensetzung des Vorstandes der TSG Mittelbach-Hengstbach. Benjamin Hunsicker-Orth ist als erster Vorsitzender weiterhin für den Sport- und Spielbetrieb des Vereins zuständig. Tatjana Stähly, Leiterin der Tennisabteilung, hat sich bis Januar als stellvertretende Vorsitzende um Wirtschaft und Finanzen gekümmert. Sie war kommissarisch im Amt. Am Freitag wählte die Versammlung in Wolfgang Straß ihren Nachfolger, der seit Januar ebenfalls kommissarisch tätig war. Dritter Vorsitzender ist Ortsvorsteher Aaron Holaus, der ebenfalls bislang kommissarisch im Amt war und sich um Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei der TSG kümmert.

Holaus berichtete von einem Mitgliederwachstum von rund 46 Prozent auf 323 Mitglieder. In der Fußballabteilung steht in Kürze eine Neuwahl der Abteilungsleitung an, da Philipp Straß die Verantwortung in neue Hände geben wird. In der Tennisabteilung gehe nach vielen Jahren wieder eine Damenmannschaft von 13 bis 73 Jahren an den Start, berichtete Tatjana Stähly. Zudem feiert die Abteilung dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Boule-Abteilung: WM-Teilnehmerin geehrt

Ralf Linn aus Einöd wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft im Tennis geehrt, Luise Baumann und Elisabeth Schmidt wurden für mehr als 50 Jahre Zugehörigkeit und Engagement zu Ehrenmitgliedern des Vereins gewählt. Außerdem wurde Boule-Spielerin Gina Müller für ihren starken fünften Platz bei der Boule-Weltmeisterschaft in Rom geehrt.

Ab 1. Mai betreibt der Verein das Sportheim auf dem Mertel in Eigenregie, da der jetzige Pächter nach vier Monaten den Pachtvertrag gekündigt hat.