Kalte Duschen, kaputte Heizung, Rechtsstreit: Die „Fitness World“ ist geschlossen. Die Mitglieder erfuhren das nur über einen Aushang am Kühlschrank.

Mittlerweile ist es offiziell: Die „Fitness World“ in Zweibrücken ist dicht. Seit 1. März gehen in dem Fitnessstudio in Ernstweiler keine Sportbegeisterten mehr ein und aus. Nach RHEINPFALZ-Information wurden die Mitglieder über die Schließung lediglich über einen Zettel informiert, der im Studio am Kühlschrank hing. Der Zettel wurde mit Tesa unter zwei anderen Zetteln befestigt, durch die deutlich wird, dass in dem Betrieb schon seit längerem einiges im Argen lag:

„Duschen sind kalt“ steht handgeschrieben auf der obersten Notiz. Darunter eine abgetippte Antwort des Teams der „Fitness World“: „Liebe Mitglieder, wir bitten um Verständnis, das Sie in den Räumlichkeiten des Fitnessstudios nicht duschen können.“ Auf dem untersten und neuesten Aushang spricht die Studioleitung letztlich Klartext: Die Fitness World GmbH stellt ihren Betrieb zum 28. Februar 2026 ein, ist darauf sinngemäß zu lesen. Die Räumlichkeiten würden an den Verpächter zurückgegeben. Bis dahin stehe das Studio uneingeschränkt zur Verfügung.

Nur über einen Zettel am Kühlschrank wurden die Mitglieder der »Fitness World« über die Schließung informiert. Foto: Privat/oho

Ein ehemaliges Mitglied der „Fitness World“ berichtet, dass es keine schriftliche Benachrichtigung über das Ende der Fitness World per Post oder Mail bekommen habe. Auch die Angestellten hätte davon kein Wort gesagt. Immerhin: Die monatlichen Beiträge seien nur bis Februar abgebucht worden.

Dass bei der „Fitness World“ im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler nicht alles rund läuft, wurde bereits Anfang des Jahres bekannt: Bereits im Januar berichtete ein Mitglied der RHEINPFALZ, dass schon seit vergangenem Jahr immer mal wieder die Heizung ausfalle und in den Räumen selbst im tiefsten Winter gerade mal 16 Grad herrschen würden. Oft hätten Mitglieder nur kalt duschen können. Über einen Zettel auf der Theke hatte die Geschäftsführung die Mitglieder über den Grund dafür informiert: Es gebe Störungen bei der Heizung. Die Heizungsanlage müsse komplett ausgetauscht werden, doch das sei der „Fitness World“ als Pächter nicht möglich. Deshalb sei die Geschäftsleitung rechtlich gegen den Verpächter vorgegangen.

Im Fitnessstudio ging oft Zeit die Heizung nicht.Gerade mal 16 Grad zeigte ein Thermometer im Winter an. Foto: Privat/oho

Ursprünglich war es aber andersherum: Das Landgericht hatte auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt, dass der Verpächter bereits 2024 gegen die Fitness World Zweibrücken GmbH geklagt hatte und ihr fristlos kündigen wollte. Denn die GmbH hatte weder die Kaution noch die Pacht gezahlt, weil in ihren Augen Mängel am Gebäude vorlagen. Das Landgericht gab dem Verpächter Recht, und die „Fitness World“ hätte das Gebäude Mitte 2024 räumen müssen. Doch die GmbH legte gegen das Urteil Berufung ein. Das bedeutet, der Fall wäre vor dem Oberlandesgericht (OLG) noch einmal komplett neu verhandelt worden. Wie Richterin Tanja Rippberger vom OLG mitteilt, hat sich das Verfahren allerdings mittlerweile erledigt, da sich die Parteien außergerichtlich geeinigt hätten. Wie genau diese Einigung aussieht, dazu haben sich weder die Studioleitung noch ihr Anwalt auf Nachfrage geäußert. Ebenso antwortete die Studioleitung nicht auf die Fragen nach der Anzahl der Mitglieder zum Schluss und wie mit ihnen weiter umgegangen wird.

Der Gebäudekomplex, in dem das Fitnessstudio lag, steht im Internet für knapp 700.000 Euro zum Verkauf.