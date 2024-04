Erstmals seit mehr als 30 Jahren wird am Freitag, 5. April, bei der Karlsberg-Brauerei in Homburg gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigt einen dreistündigen Warnstreik an. Um 12 Uhr sollen rund 360 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen und zum Christian-Weber-Platz ziehen, wo eine Kundgebung geplant ist.

Tobias Wolfanger, Geschäftsführer der NGG-Region Saar, spricht von einem völlig unzureichenden Tarifangebot der Arbeitgeber. Mit diesem, so Wolfanger, würden die Karlsberg-Mitarbeiter „von der Lohnentwicklung anderer Brauereien abgehängt“. Daher lehnten sie die bisherigen Angebote des Arbeitgebers ab. Ohnehin werde seit einem Sanierungstarifvertrag von 2010 auf Lohnbestandteile verzichtet.

Der Warnstreik solle die Forderung nach einer Tarifsteigerung um 15 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro, nach einer Erhöhung der Azubigehälter um 200 Euro sowie der Rückkehr auf volles Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei zwölf Monaten Laufzeit unterstreichen. An den Arbeitgeber ergehe die Aufforderung, „beim kommenden Verhandlungstermin am 10. April 2024 ein faires und wertschätzendes Angebot vorzulegen“.