Als gelungene Premiere können die Mauschbacher Landfrauen ihre erste Weinwanderung verbuchen, die am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein auf einem knapp drei Kilometer langen Rundweg stattgefunden hatte. Start und Ziel war die Grillhütte. „Wir hatten nicht mit so vielen Anmeldungen gerechnet, am Ende waren es 120 Leute, die hierher gekommen sind“, berichtete Landfrauen-Vorsitzende Annemone Weber. Jeder bekam einen Weinpass und gegen Spende einen von den Landfrauen selbst gehäkelten Glashalter, den man sich um den Hals hängen und sein Glas darin unterbringen konnte. An vier verschiedenen Stationen – jeweils mit Weißwein, Sekt oder Secco, Rosé- und Rotwein vom Riedelberger Weinatelier „Altes Schlösschen“ – konnten die Teilnehmer die verschiedenen Getränke kosten.

Zurück an der Grillhütte gab es ein geselliges Beisammensein und für die Hungrigen Büffelburger, Currywurst und Pommes. Das Trio „Old Socks“ sorgte dabei für musikalische Unterhaltung. „Wir bekamen ausnahmslos positive Rückmeldungen“, sagte Annemone Weber. Viele hätten sich auch einfach nur über die schöne Wanderstrecke und die herrliche Umgebung gefreut. Es seien viele ohne Weinpass mitgewandert. Eine Neuauflage der Weinwanderung stehe aufgrund der positiven Bilanz nächstes Jahr wieder auf dem Programm der Landfrauen. Der Erlös aus den gehäkelten Weinhaltern kommt der Mauschbacher Bücherei zugute.