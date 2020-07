Die Althornbacher Ortsdurchfahrt ist eine Straße, in der nur die wenigsten Tempo 50 fahren. Das zeigt zumindest die Auswertung der Tempotafeln, die von Februar bis März in der Ortsdurchfahrt hingen.

Rund 45.000 Autos sind in den 30 Tagen, in denen die Tempotafeln in der Althornbacher Ortsdurchfahrt hingen, durch den Ort gefahren – allerdings meist zu schnell. Laut Bürgermeister Bernd Kipp lag die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 60 Stundenkilometer, fünfzig Prozent der Autos fahren die erlaubten 50 Stundenkilometer, die anderen 50 Prozent nicht.

Den Tempo-Rekord hat ein Autofahrer aufgestellt, der mit sage und schreibe 133 Stundenkilometern durch Althornbach gerast sei. Zur Erinnerung: Wer mit diesem Tempo innerorts geblitzt wird, der bekommt normalerweise ein Bußgeld von 680 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.