Die Gruppe ZW-vernetzt hat sich dem Umwelt- und Klimaschutz verschrieben. Sie unterstützt Vereine und Gruppen in ihren Aktivitäten, setzt aber auch eigene Ideen um. So will sie jetzt eine Bürger-Energiegenossenschaft gründen, die Solaranlagen auf Dächern baut (wir berichteten zuletzt am 5. Februar).

„Wir suchen Unterstützer und wir suchen Dächer, auf denen Solaranlagen installiert werden können. Wir hoffen, dass wir beides finden“, sagt Stefan Paul, Initiator von ZW-vernetzt. Ideal seien Dächer von Unternehmen oder Einrichtungen, die am Tag, wenn die Sonne scheint, Strom verbrauchen. Einige Mitstreiter aus der Gruppe ZW-vernetzt hätten sich zu einem Gründungsteam zusammengefunden und auf den Weg gemacht, in Zweibrücken eine Bürger-Energiegenossenschaft zu gründen. Paul: „Unser Plan ist, die Gründungsversammlung für die Genossenschaft im November durchzuführen, um dann Anfang 2021 erste Projekte umzusetzen.“ Zurzeit komme das Gründungsteam einmal im Monat zusammen, um einen Businessplan zu erstellen. Mit der Genossenschaft sollen Unternehmen unterstützt werden, die ebenso wie ZW-vernetzt einen Beitrag zur Energiewende leisten möchten.

Aktionen für die Umwelt und das Klima

Angetreten ist die Gruppe ZW-vernetzt im September vergangenen Jahres, um eine gemeinsame Plattform für bestehende Vereine, Gruppen und Initiativen zu schaffen, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Dazu gehören unter anderem Fridays für Future, Nabu, 1001-Bäume-Aktion, Pro Fahrrad, Kneipp-Verein, Volkshochschule, Soziale Stadt und City-Management. Seitdem findet ein regelmäßiger Austausch statt. Die Gruppe beteiligt sich außerdem an Aktionen für Umwelt und Klima, wie Paul sagt.

Als „spannende Sache“ bezeichnet der Initiator denn auch die Initiative der Stadt, die Bürger bei der Aktion „Mitte Zweibrücken – Gestalte Deine Stadt“ danach zu fragen, wie sie sich die Innenstadt in Zukunft vorstellen. Die Befragung lief bis 20. Juli. Paul hofft, dass eine Stadtmitte mit viel Grün, vielen Pflanzen – auch an den Fassaden und auf den Dächern –, Hochbeeten und idealen Bedingungen für Radfahrer entsteht.