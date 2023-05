Von Patrick Göbel

Wenn man in Homburg ab kommenden Montag, 22. Mai, Schüsse hört, muss man sich keine Sorgen machen: Das Fallschirmjägerregiment 26 der Bundeswehr wird in den nächsten Wochen wieder fleißig üben. Ab kommenden Montag, 22. Mai, bis Freitag, 26. Mai, plant das Fallschirmjägerregiment eine Gefechtsausbildung im Saarland und in Rheinland-Pfalz. In Homburg wird am Güterbahnhof geübt. Die rund 70 beteiligten Soldaten könnten auch Schreckschusspistolen und Übungsmunition einsetzen, teilt die Homburger Pressestelle mit. Außerdem sind drei Hubschrauber beteiligt. Am Donnerstag, 1. Juni, ist zudem eine Übung in Homburg, Illingen, Tholey und Breitenbach mit zehn Soldaten und vier Flugzeugen geplant.