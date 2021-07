Sie waren geschockt: Gleich mehrere Personen wurden am Samstag am ZOB von einem Mann mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Gegen 22.20 Uhr zückte ein 25-jähriger Mann in der Bleichstraße am Zentralen Omnibusbahnhof seine Schreckschusspistole und und bedrohte Passanten. Verletzt wurden sie nicht, so die Polizei, die den Mann gegen 22.45 Uhr festnahm. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme und leistete Widerstand. Dadurch verletzten sich zwei Polizeibeamte, einer wurde dienstunfähig. Dem Beschuldigten wurde deine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.