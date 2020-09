In Rimschweiler wird am Wochenende Kerwe gefeiert. Mit einem Ansingen am Freitag, der Kerweredd am Sonntag und „Stännele“ am Montag. Der Fackelumzug am Samstagabend fiel hingegen den Corona-Einschränkungen zum Opfer.

Dennoch lassen sich die elf Straußbuben und 19 Straußmädchen in Rimschweiler nicht entmutigen. Sie starten mit einem Ansingen am Freitag, 11. September, in die Kerwe. Und am Sonntag steigt mit der Kerwerede vor der Kultus-Halle einer der Höhepunkte. Die Rede nennen die Straußbuben übrigens „politisches Debattieren über den Kerbe-Virus vom Dach“. Das „Stännele“, also das Ziehen von Haustür zu Haustür mit angekündigten „Schluckimpfungen für alle“ wird am Montag folgen, bevor die Rimschweiler Kerb am Dienstag beerdigt wird.

Zudem bieten über das Kerwe-Wochenende sowohl das Hasenheim als auch das Gasthaus „Zur Post“ und das Sportheim laut Straußbuben „täglich buntes Treiben“ und auch Kerwe-Essen. Und auch die bunten Kerwebäume hängen die jungen Leute auf. Denn geknibbelt sind die schon.

Erste Online-Sitzung in der Geschichte der Rimschweiler Straußjugend

Allerdings müssen und mussten sich die Rimschweiler Straußbuben und -mädchen in diesem Jahr mit vielen Corona-Beschränkungen herumschlagen. Dafür ging die erste Straußbubensitzung in diesem Frühjahr in das nicht gerade dünne Geschichtsbuch der Rimschweiler Kerb ein. Die Sitzung wurde einfach ins Internet verlegt. Es war die erste jemals gehaltene Online-Sitzung.

Neu bei der Straußjungend dabei sind Tim Neuendorf, Hannah Weidler, Marie-Louise Kotz, Heiko Bastian und Jeanette Merkel. Die hoffen – wie alle anderen auch – auf eine zünftige Kerwe – trotz Einschränkungen. „Ihr liebe Leit unn Kerbegäscht, ich hoff, das do Johr wird unser Fescht. Das bleede Corona kann Rimschwiller nedd Stoppe, unn die Kerb werd uns schon ausm Haus locke“, dichtete zum Beispiel Tim Neuendorf im Kerweheft. Und auch das Motto der Straußjugend ruft dazu auf, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen: Wenn man schon nicht verreisen kann, trinkt man halt im Ort.