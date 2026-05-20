Eine Jugendliche wirft ihrem Vater vor, sie mit einem Gürtel geschlagen und mit einem Springmesser verletzt zu haben. Die Verhandlung endet nach Minuten – mit Freispruch.

Eine damals 14-Jährige aus Zweibrücken beschuldigt ihren Vater, ihr im August 2023 mit einem Springmesser Schnitte am Rücken zugefügt und sie so erheblich verletzt zu haben. Im Jahr darauf, so lautet ein zweiter Vorwurf der Jugendlichen, habe der Vater sie mit einem Gürtel geschlagen, so dass sie unter anderem Blutergüsse erlitten habe. Das Mädchen hat seinen Vater wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Zweibrücker Amtsgericht verhandelte den Fall diese Woche, und es sprach den Angeklagten nach etwa 20 Minuten frei. Der Mann bestreitet alle Vorwürfe und sagt, es habe nie einen Vorfall mit einem Messer oder einem Gürtel oder einer anderen Form von Körperverletzung an seiner Tochter gegeben.

Gericht: Zeugenaussagen reichen nicht aus

Ausschlaggebend für seinen Freispruch war, dass die Tochter von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte und vor Gericht nicht erschien. Die anderen geladenen Zeugen seien nicht geeignet, da sie die angezeigten Vorkommnisse nur vom Hörensagen kennen – darin waren sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht einig.

Wenn die Aussage der Klägerin fehle und weitere Zeugen unbrauchbar seien, fehle dem Gericht die Grundlage, um zu beurteilen, ob die Anschuldigungen der Tochter wahr sind oder nicht, sagte der Richter. Die Tochter, die derzeit in einer Einrichtung lebt, habe angegeben, die psychische Belastung für eine Aussage sei zu hoch, sie wolle ihren Vater im Gerichtssaal nicht sehen. Vor diesem Hintergrund sei kein Tatnachweis möglich und der Angeklagte freizusprechen, so der Richter. Vor der Saaltür wartende Zeugen traten ohne Aussage wieder den Heimweg an.