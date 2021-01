Am Montag gegen 18.15 Uhr hat die Polizei in der Homburger Straße in Ernstweiler einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, weil an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich deutliche Hinweise auf den Genuss von Betäubungsmitteln. Nachdem ein Vortest positiv auf THC und Kokain ansprach, wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er hat jetzt zwei Verfahren am Hals. Wegen des fehlenden Versicherungsschutzes am fahrerlaubnisfreien E-Scooter wird ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn eingeleitet, und wegen der Trunkenheitsfahrt ein Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz. Dort droht dem 19-Jährigen ein Bußgeld von 500 Euro.