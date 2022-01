Am Dienstag, 11. Januar, kontrollierten Polizeibeamte in der Friedhofstraße in Kleinsteinhausen gegen 12.50 Uhr den Fahrer eines Klein-Transporters. Ein Drogentest sowie eine Blutprobe reagierten positiv auf Kokain. Der 20-Jährige muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.