Das Projekt „Demokratie leben“ wurde 2022 durch den Ukraine-Krieg besonders gefordert. Marika Keller von der Fach- und Koordinierungsstelle spricht dennoch von einem starken Jahr.

„Es ist richtig toll, was hier in Zweibrücken alles stattfindet“, sagt Keller bei der Jahresabschlusskonferenz des Projekts „Demokratie leben“ in Zweibrücken. 22 Projekte wurden im vergangenen Jahr angemeldet, die meisten davon auch durchgeführt, sagt Keller. Die Themen sind vielfältig, unter anderem wurden Migration und Immigration, Geschichtsgedenken, Flucht und Vertreibung, Suchtprävention, Geschlechtervielfalt sowie Unterschiede zwischen sozialen Gruppen behandelt. Allen Projekten ist jedoch gleich, dass mithilfe gezielter Aktionen das Demokratieverständnis geschärft und gegen Extremismus vorgegangen wird.

2022 war dabei durch zwei Faktoren maßgeblich geprägt: Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg, der zahlreiche ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland und auch nach Zweibrücken brachte. 125.000 Euro wurden in der Stadt in „Demokratie leben“ investiert. Der Großteil des Geldes wurde direkt bei den Projekten und Aktionen eingesetzt, ein anderer Teil ging beispielsweise für die Verwaltung drauf. 90 Prozent der Kosten übernimmt der Bund.

Grundschüler werden Bundeskanzler

Die VB Zweibrücken haben mehrere Fahrten und Ausflüge veranstaltet. Der Bus war mit 50 Gästen immer voll bis auf den letzten Platz. Winfried Stark vom VB-Vorstand erzählte am Donnerstag von einer Fahrt Mainz sowie zu einem Selbstversorgerhaus in der Eifel. Mit den Ausflügen sollte einerseits die Heimat gezeigt werden, andererseits war der Bus in puncto Herkunft, Religion und Weltanschauung so bunt gemischt, dass sich die Mitreisenden auch untereinander austauschten. „Bei 50 Leuten passiert dann auch mal die ein oder andere rassistische Aussage. Da konnte dann aber von uns immer gut gezeigt werden, dass so etwas falsch ist“, erzählte Stark.

Die Pestalozzi-Grundschule machte ihre Schüler mit Grundprinzipien der Demokratie vertraut. So wurde etwa eine fiktive Wahl veranstaltet, bei der einzelne Kinder zum Bundeskanzler oder Ministern gewählt wurden. „Am Tag der Wahl im Klassenzimmer war eine richtige Schlange vor der Wahlurne“, berichtet Regina Wagner. Ebenso wurde ein Schülerzeitungsprojekt durchgeführt, rund ein Drittel aller Pestalozzi-Schüler haben mitgemacht. „Die Kinder sind richtig stolz auf ihre Beiträge“, freut sich Wagner.

Einige Termine für 2023 stehen fest

Aber auch an den weiterführenden Schulen sind Projekte über die Bühne gegangen. Die Heinrich-Kimmle-Stiftung war an der Berufsschule und sprach in zwei Klassen über aktuelle Themen. Dabei wurde vor allem über Menschenrechte, Ungleichbehandlung von Mann und Frau sowie Inflation gesprochen. Die Jugend-Kultur-Werkstatt (Jukuwe) drehte mit Schülern aus verschiedenen Klassenstufen am Hofenfels-Gymnasium (HFG) Filme zu diskriminierenden Themen. Ebenso wurde über den Umgang mit den sozialen Medien gesprochen. Die Gymnasien Hofenfels und Helmholtz sind zudem mit den zehnten Klassen zum Weltkriegsschauplatz in Verdun gefahren, das HFG hat zudem einen Ausflug ins ehemalige Konzentrationslager Struthof veranstaltet. HFG-Lehrer Wulf Pippart fuhr zudem per Fahrrad zum Kirchentag in Stuttgart, dabei hatte er mehrere Schüler. Pippart erinnert sich an ukrainische Schülerinnen, die damals kaum Deutsch gesprochen haben. „Mittlerweile können die fließend Deutsch“, freut sich der HFG-Lehrer.

Und auch in diesem Jahr, so Koordinatorin Keller, sollen mehrere Demokratie-Leben-Projekte stattfinden. Einige Termine stehen bereits fest, etwa die Gedenkveranstaltung für Frieden und Freiheit am 14. März sowie die Veranstaltung zum Geburtstag von Anne Frank am 12. Juni.