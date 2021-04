Wäre Zweibrücken wie Bremen ein Bundesland, dann stünde es beim Impftempo in Deutschland auf dem Spitzenplatz: 30 Prozent der Menschen in der Region Zweibrücken sind mindestens einmal geimpft.

Am Wochenende sollen tausend Impfungen dazukommen. Das Land stellt für eine Aktion am Samstag und Sonntag dem Impfzentrum Zweibrücken tausend Dosen extra zur Verfügung. Diese werden nicht in beliebige Oberarme gespritzt, sondern an solche von Personen, die sich telefonisch oder unter impftermin.rlp.de angemeldet haben.

Impfchef Matthias Freyler ruft die Menschen in der Region, die sich registriert, aber noch keinen Termin haben, dazu auf: Geben Sie auf eingehende E-Mails acht, schauen Sie auch in Ihren Spam-Ordner. Es könne gut sein, dass Impfwillige einen Termin von jetzt auf gleich erhalten.

Wer sich noch nicht für einen Impftermin angemeldet hat, sollte dies umgehend tun. Freyler hält es für möglich, dass auch Personen, die sich erst am heutigen Freitag registrieren, schon für Samstag oder Sonntag einen Impftermin am Busbahnhof erhalten. Dies gilt allerdings nur für die Gruppen, die jetzt dran sind: Menschen über 60 oder mit Vorerkrankungen oder in Berufen wie Erzieher, Lehrer, Feuerwehr, Medizin- oder Rettungswesen.

In Zweibrücken mit dem Zweibrücken-Land sind 15.000 Menschen geimpft – von 50.000 Einwohnern. Das geht aus Zahlen der Stadtverwaltung hervor. Die Impfquote liegt damit bei 30 Prozent. Zum Vergleich: Bremen hat als bestes Bundesland eine Impfquote von 21 Prozent.