Von Frank Bredel

Ein zerstörtes Schaufenster und ein ramponierter historischer Mercedes Coupe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Saarbrücken ereignete.

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 85-jährige Frau in der Sulzbachstraße in das Schaufenster eines Sanitätshauses; die Scheibe wurde zerstört. Laut Polizei fuhr die Frau aus einem Parkhaus und knallte dann ungebremst in das gegenüberliegende Geschäft. Sie sei in Schrittgeschwindigkeit über den angrenzenden Gehweg gefahren, um sich in den Verkehr einzuordnen. Plötzlich habe das Gaspedal blockiert und das Auto stark beschleunigt. Passanten oder Kunden waren laut Polizei nicht in Gefahr; die 85-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beim Geschäft wurden Teile der Hausfassade und des Inventars demoliert.