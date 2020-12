Zuerst soll er sich in dem Handyladen in der Saarbrücker Bahnhofstraße noch ausführlich beraten lassen haben. Doch dann begann er laut Polizei am Montagnachmittag, 14. Dezember, die Diebstahlsicherungen von mehreren ausgestellten Mobilfunkgeräten abzumontieren. Als der Alarm ertönte, sprach ein Angestellter den Mann an, worauf dieser eine Waffe zog und damit drohte. Der Eindringling habe die Sicherungen von vier Handys und einem Tablet zerstört. Mit dieser Ware sei er in die stark belebte Fußgängerzone gerannt.