Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am 3. März in einem Bekleidungsmarkt in der Zweibrücker Fußgängerzone konnte die Kriminalpolizei nun eine Verdächtige identifizieren. Einer 79-jährigen Kundin war während des Einkaufs unbemerkt ihr Geldbeutel aus der am Arm getragenen Handtasche gestohlen worden. Die Frau erinnerte sich später an eine unbekannte Person, die sie im Laden leicht angerempelt und am Arm gestreift habe – offenbar der Moment des Zugriffs. Wenige Minuten später hatten die Täter bereits zugeschlagen und mit der ebenfalls gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in der Hallplatz-Galerie einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers abgehoben. Die Ermittlungen führten laut Kriminalpolizei zum Erfolg: Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte eine Tatverdächtige ausgemacht werden. Die Ermittler prüfen nun eventuelle Zusammenhänge mit weiteren Taten in Rheinland-Pfalz und im Saarland.