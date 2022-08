Das war dreist: Am Dienstagabend haben Diebe Kennzeichen gestohlen, um danach mit ihnen einen Tankbetrug zu begehen. Zwei Männer haben an einem grünen Ford Ka, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Sauerbruchstraße abgestellt war, beide Nummernschilder mit ZW-Kennung demontiert und unmittelbar danach an einem dunklen Renault Clio angebracht. Kurz darauf tankten sie an der Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße für über 86 Euro Diesel und fuhren ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände in Richtung Niederauerbach weg. Der Tankbetrug wurde von einem derzeit unbekannten Tankstellenkunden beobachtet und an das Tankstellenpersonal gemeldet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet insbesondere diesen Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem wird um weitere Zeugenhinweise zu den beiden Taten gebeten. Möglich ist dies unter der Telefonnummer 06332/9760 oder unter der Mailadresse pizweibruecken@polizei.rlp.de.