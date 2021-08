Fußball: Quotenmeister gibt es oft nur bei Gewinnspielen. Anders ist dies in diesem Jahr, den der TuS Wattweiler setzte sich aufgrund der um 0,026 besseren Punktequote gegenüber dem TuS Rimschweiler in der Fußball-C-Klasse West durch und beschenkte seinen scheidenden Trainer Jürgen Bachert mit dem Meistertitel.

„Ich war 50 Jahre Fußballer, 42 Jahre davon auch Trainer“, sagt Jürgen Bachert, der bislang Trainer beim TuS Wattweiler war. Es war schlichtweg der perfekte Abschluss den er mit seinem TuS einfuhr, auch wenn er diesen lieber auf dem grünen Rasen erlebt hätte. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir aufsteigen. Ich bin aber eher der Meistermacher“, sagt der Pirmasenser Bachert lachend.

Mit seinen 60 Lenzen hatte er einige Aufstiege in seiner ein halbes Jahrhundert andauernden Fußballkarriere feiern können. Er war auch Trainer in Battweiler, Trulben, Wattweiler und beim FK Pirmasens. Der Konditor und Bäckermeister betreute beim FKP viele Jahre Jugendmannschaften und die zweite Garde des heutigen Regionalligisten. „Ich wollte aus der Jugend raus. Es war ein Schritt vom Leistungs- in den Freizeitsport. Das war schon eine große Umstellung“, erzählt Bachert, der seinen Nachfolger beim TuS Wattweiler mit ausgesucht hat. „Ich hatte ihn schon lange im Visier“, meint Bachert zur Verpflichtung von Fabian Kracke vom Einöder Fußballclub als sein Nachfolger.

Viele Nachwuchsspieler

Auch beim TuS Wattweiler achtete Bachert darauf, dass er mit vielen Nachwuchsspielern arbeitete. „Ich habe immer gerne mit Jugendlichen gearbeitet.“ Bachert sieht auch beim TuS Wattweiler, dass sein Team mit einem Altersdurchschnitt von etwa 20 Jahren zu den Jüngsten der Liga gehörte. Mit Alexander Regier hatte der Toptorschütze des TuS zwar nur elf Treffer auf dem Konto, dennoch hatte das Team mit 76 Treffern in 19 Partien die drittmeisten Tore in der C-Klasse West erzielt.

Aber: Der Aufsteiger in die B-Klasse hat eine Vielzahl von Spielern die sich als mehrfacher Torschütze auszeichneten. Hinter Regier folgten mit Marian Raszkowiecki (zehn Tore), Pascal Feß (acht Tore) weitere Goalgetter. Noch besser war nur die Abwehrreihe, die mit 20 Gegentreffern die beste in der gesamten Spielklasse war.

Alle Heimspiele gewonnen

In den Heimspielen gab Bacherts Mannschaft nicht einen Zähler ab, gewann alle acht Partien bis zum Coronaabbruch und hatte dabei ein Torverhältnis von 33:5 aufzuweisen. Auch auswärts schlug Wattweiler zu, holte beim Tabellenführer nach Punkten, dem TuS Rimschweiler einen Zähler. Gegen die TSG Mittelbach Hengstbach (2:3), Ligaschlusslicht SG Pirmasens (3:3) und den FC Kleinsteinhausen (2:2) ließ der Coronameister Punkte liegen.

Immer wieder gab es jedoch Kantersiege, wie das 11:1 gegen den SVN Zweibrücken II und das 7:0 gegen die SG Thaleischweiler-Fröschen II. „Ich hätte es gerne zu Ende gespielt. Wir hätten noch viele Heimspiele gehabt“, stellt Bachert fest. In der nicht nach der Quote bereinigten Tabelle lag Wattweiler bei einem Spiel weniger, zwei Zähler hinter dem TuS Rimschweiler.

Abschied vom Traineramt

Das direkte Duell gegen Rimschweiler stand noch auf dem Spielplan. Gegen den SV Hornbach schnupperte man in dieser Saison im Kreispokal schon B-Klassen-Luft, musste sich diesem in der 2. Pokalrunde nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. „Man muss es nehmen wie es kommt. Für die Jungs wäre eine Saisonannullierung aber schade gewesen“, stellt Bachert fest. Er bleibt dem Verein künftig im Ehrenrat erhalten. „Der Verein hätte gerne gehabt, dass ich weiter mache. Als Trainer wird der Altersunterschied irgendwann zu groß“, verweist Bachert auf teilweise über 40 Jahre jüngere Spieler in seinem Team. Dennoch will er Wattweiler künftig beratend zur Seite stehen und sich auch bei einigen Spielen seines bisherigen Clubs blicken lassen.