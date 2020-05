Für zwei junge Männer könnten es am Wochenende die vorerst letzten Autofahrten für einige Wochen gewesen sein. Am Samstag stoppte die Polizei gegen 2.30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße das Auto eines 22-Jährigen. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der junge Mann zuvor Drogen genommen hat. Ein Vortest bestätigte dies. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, eine Blutprobe wurde angeordnet. Ihm droht nun unter anderem ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, teilte die Polizei mit. Gleiches gilt für einen 31-Jährigen, dessen Auto bereits am Freitag, 0.55 Uhr, in der Johann-Schwebel-Straße angehalten wurde. Der Autofahrer hatte getrunken. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,58 Promille.