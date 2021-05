Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 22.50 Uhr auf der K1/Bliestalstraße, in Höhe des Kettersbergerhofs, ein stark betrunkener Fahrradfahrer auf. Bei dem 52-Jährigen wurde ein Atemalkoholgehalt von fast drei Promille gemessen. Außerdem hatte er Haschisch dabei. Im Krankenhaus wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet, so die Polizei.