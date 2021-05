Seit 2017 ist die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken für die strafrechtliche Verfolgung von Dopingvergehen in ganz Rheinland-Pfalz zuständig. Dies sichert einerseits den Standort Zweibrücken als justizielle Instanz, bedeutet aber andererseits eine Mehrbelastung der engagierten Richter und Staatsanwälte.

Für diese Aufgabenbündelung wurden die Vertreter der Zweibrücker Staatsanwaltschaft eigens durch Informationsaustausch mit der nationalen Anti-Doping-Kommission (NADA) vorbereitet. Dass diese Zusammenarbeit fruchtbar war, musste in der vergangenen Woche ein 32-Jähriger aus einer Stadt im Eifelkreis Bitburg-Prüm erfahren. Wegen gewerbsmäßigen Handels mit Dopingmitteln wurde er zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Zusätzlich muss er 1500 Euro an eine gemeinnützige Institution zahlen und auch die Kosten des Verfahrens tragen. Seine Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Testosteron in Flaschen und auch Potenzmittel

Nicht nur Dopingpräparate in Pillenform, sondern auch Testosteron in Flaschen gehörten zu seinem Repertoire. Hinzu kamen Potenzmittel, die er über Ebay oder Facebook zum Verkauf anbot. Bei der Hauptverhandlung zeigte sich der 32-Jährige im Beisein seiner Verteidigerin geständig. Er räumte ein, dass er seit 2018 durch die Verkäufe Geld verdient hatte. Inspiriert durch die „schnelle Mark“ baute er sein Geschäftsmodell aus. Dies rief aber auch die Ermittler auf den Plan, die dem 32-Jährigen durch die Auswertung seines Handys schnell auf die Spur kamen. Bei einer Hausdurchsuchung am 24. April 2019 wurden die Beamten fündig. Die Präparate bestellte er via Internet in China. Dort sind diese Mittel weltweit frei verkäuflich. Art und Umfang der bestellten Mittel ließen keinen anderen Schluss als den des gewerbsmäßigen Handels zu.

Staatsanwalt: Wirkstoffgehalt war sehr hoch

Dies würdigte auch Staatsanwalt Rouven Balzer in seinem Plädoyer. „Der Wirkstoffgehalt der Präparate war sehr hoch. Entgegen sonstigen Erzeugnissen, die aus China geliefert werden.“ Er berücksichtigte aber auch die Tatsache, dass der Angeklagte bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Außerdem geht er einer geregelten Arbeit nach. Von daher forderte der Staatsanwalt die Mindeststrafe von einem Jahr auf Bewährung. Dieser Auffassung schloss sich der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Stefan Pick, in seiner Urteilsbegründung an. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten keine Rechtsmittel ein, womit das Urteil rechtskräftig ist.