Zweibrücken Mit der RHEINPFALZ auf Eiersuche: Reise-, Tank- und Einkaufsgutscheine zu gewinnen
Langes Wochenende, am Sonntag viel Schokolade, und keine Idee, wie man sich bewegen könnte? Machen Sie wieder mit bei unserer Ostereiersuche. Wir haben uns wieder in der Innenstadt umgeschaut und diesmal besondere Motive gefunden, die wir dann in Ei-Form ausgeschnitten haben. 20 haben wir ausgesucht für unsere große RHEINPFALZ-Oster-Eier-Suche.
Gehen Sie auch auf die Suche und finden Sie die 20 Eier. Zu jedem Ei gibt es eine Aufgabe, bei der man einen Buchstaben erhält. Am Ende hat man ein Lösungswort aus 20 Buchstaben. Damit es nicht ganz so schwer ist, stehen die Eier schon in der richtigen Reihenfolge.
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Sie finden fast alle Eier in der Zweibrücker Innenstadt, die meisten zwischen Alexandersplatz und ehemaliger Brauerei und zwischen Kaiserstraße und Schlossplatz. Wer eine Schleife über die Fußgängerzone läuft, die Augen offen hält und Buchstaben sammelt, dürfte mit etwas Nachdenken schon die Lösung finden.
Wir haben uns für eine Mischung aus leichten und etwas schwierigeren Aufgaben entschieden. Sicher erkennen Sie einige Motive schon auf den ersten Blick und kennen vielleicht auch schon die gesuchten Buchstaben. Andere Motive fallen beim Rundgang schnell ins Auge. Ein paar muss man aber länger suchen, und bei manchen erkennt man erst vor Ort, welcher Buchstabe gesucht ist. Zwei Eier liegen außerhalb der Innenstadt – beide weiter östlich. Weil wir aber nicht die genauen Standorte brauchen, sondern nur das Lösungswort, kann man auch mitmachen, wenn am Ende das ein oder andere Ei fehlen sollte. Vorausgesetzt, man errät die fehlenden Buchstaben.
Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen Reisegutschein über 100 Euro vom Zweibrücker Reisebüro Schmid. Die neun weiteren Preise sind Aral-Tankgutscheine (50, 40, 20 und 10 Euro), sowie Einkaufsgutscheine für den Zweibrücker Spielwarenladen Cleemann (35, 25 und 15 Euro) und für den Media Markt (45 und 30 Euro).
Mitmachen
Schicken Sie Ihre Lösung bis Sonntag, 12. April, per Mail an redzwe@rheinpfalz.de, Betreff: Ostereiersuche, oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Rosengartenstraße 1-3, 66482 Zweibrücken. Bitte mit Vorname, Name, Adresse, Telefon. Wir berücksichtigen Mails, die bis 12. April, 23.59 Uhr, eingegangen sind, und Einsendungen, die bis Montagmorgen danach im Briefkasten liegen. Wir ziehen die Gewinner per Zufallsgenerator, egal ob Mail oder Post. Die Auflösung und die Namen der Gewinner mit Wohnort (ohne Adresse) veröffentlichen wir am 18. April. Der Reisegutschein kann für eine Buchung im Reisebüro Schmid eingelöst werden und ist nicht an eine bestimmte Reise gebunden.