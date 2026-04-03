Die Zweibrücker RHEINPFALZ hat sich für ihre Leser wieder ein Osterrätsel ausgedacht, das zum Spaziergang durch die Stadt einlädt. Zu gewinnen gibt es wieder Gutscheine.

Langes Wochenende, am Sonntag viel Schokolade, und keine Idee, wie man sich bewegen könnte? Machen Sie wieder mit bei unserer Ostereiersuche. Wir haben uns wieder in der Innenstadt umgeschaut und diesmal besondere Motive gefunden, die wir dann in Ei-Form ausgeschnitten haben. 20 haben wir ausgesucht für unsere große RHEINPFALZ-Oster-Eier-Suche.

Gehen Sie auch auf die Suche und finden Sie die 20 Eier. Zu jedem Ei gibt es eine Aufgabe, bei der man einen Buchstaben erhält. Am Ende hat man ein Lösungswort aus 20 Buchstaben. Damit es nicht ganz so schwer ist, stehen die Eier schon in der richtigen Reihenfolge.

In welcher Straße befindet sich dieses Pferd? Sie brauchen den zweiten Buchstaben. Foto: Thomas Büffel Links daneben: Eine Plakette mit drei Buchstaben und vier Ziffern. Der letzte Buchstabe ist ein ...? Foto: Silke KAtzer An welchem Gebäude fliegen diese beiden Vögel? Sie brauchen den vierten Buchstaben. Foto: Silke KAtzer Eine Plakette erklärt die Geschichte des Ortes. Suchen Sie das Wort in Klammern und nehmen den letzten Buchstaben. Foto: Thomas Büffel Dieser Kletterer befindet sich an einem Eckhaus. Mit welchem Buchstaben beginnt die Straße, die Richtung Westen führt? Foto: Thomas Büffel Dieses Kreuz findet man an der Tür einer Kirche. In welcher Straße? Notieren Sie den vierten Buchstaben. Foto: Silke KAtzer Und noch ein Straßenname ist gesucht. Diesmal dessen fünfter Buchstabe. Foto: Silke KAtzer Rechts vom Eingang hängt ein Schild mit zwei Wörtern. Mit welchem Buchstaben beginnt das untere? Foto: Thomas Büffel Wie heißt das Gebiet, in dem man dieses Motiv findet? Nehmen Sie den letzten Buchstaben. Foto: Silke KAtzer Auf welchem Platz findet man viele dieser Blumen? Gesucht ist der zweite Buchstabe. Foto: Thomas Büffel Mit welchem Buchstaben beginnt der Name des Gebäudes mit dieser besonderen Türklinke? Foto: Silke KAtzer Welches Geschäft ist so gut gesichert? Notieren Sie den siebten Buchstaben des Inhabernamens. Foto: Thomas Büffel Dahinter finden Sie zwei Schilder, auf dem unteren zwei Wörter. Der siebte Buchstabe des unteren Wortes ist ein ... ? Foto: Thomas Büffel Schauen Sie in die rechte untere Ecke. Die Kombination aus sechs Zeichen endet auf ...? Foto: Thomas Büffel Auf welche Straße blickt dieser Kopf? Schreiben Sie den fünften Buchstaben des Straßennamens auf. Foto: Silke KAtzer Vielleicht das am schwersten zu findende Ei. In welcher Straße? Der dritte Buchstabe ist gesucht. Foto: Silke KAtzer Diese Dame finden Sie am Sonn- und am Feiertag nicht. Entdecken Sie trotzdem den zweiten Buchstaben des Inhabernamens? Foto: Silke KAtzer Was für einen Laden es hier mal gab, kann man noch lesen. Gesucht ist der zweite Buchstabe. Oder der in Gold – dann ohne Zusatz. Foto: Thomas Büffel Das Bild täuscht: Hier ist kein ..., obwohl es so aussieht. Mit welchem Buchstaben beginnt das gesuchte Wort? Foto: Silke Katzer Zu welchem Platz gehört dieser Turm? Der achte Buchstabe ist zu notieren. Foto: Silke KAtzer Foto 1 von 20

Sie finden fast alle Eier in der Zweibrücker Innenstadt, die meisten zwischen Alexandersplatz und ehemaliger Brauerei und zwischen Kaiserstraße und Schlossplatz. Wer eine Schleife über die Fußgängerzone läuft, die Augen offen hält und Buchstaben sammelt, dürfte mit etwas Nachdenken schon die Lösung finden.

Wir haben uns für eine Mischung aus leichten und etwas schwierigeren Aufgaben entschieden. Sicher erkennen Sie einige Motive schon auf den ersten Blick und kennen vielleicht auch schon die gesuchten Buchstaben. Andere Motive fallen beim Rundgang schnell ins Auge. Ein paar muss man aber länger suchen, und bei manchen erkennt man erst vor Ort, welcher Buchstabe gesucht ist. Zwei Eier liegen außerhalb der Innenstadt – beide weiter östlich. Weil wir aber nicht die genauen Standorte brauchen, sondern nur das Lösungswort, kann man auch mitmachen, wenn am Ende das ein oder andere Ei fehlen sollte. Vorausgesetzt, man errät die fehlenden Buchstaben.

Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen Reisegutschein über 100 Euro vom Zweibrücker Reisebüro Schmid. Die neun weiteren Preise sind Aral-Tankgutscheine (50, 40, 20 und 10 Euro), sowie Einkaufsgutscheine für den Zweibrücker Spielwarenladen Cleemann (35, 25 und 15 Euro) und für den Media Markt (45 und 30 Euro).

Mitmachen

Schicken Sie Ihre Lösung bis Sonntag, 12. April, per Mail an redzwe@rheinpfalz.de, Betreff: Ostereiersuche, oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Rosengartenstraße 1-3, 66482 Zweibrücken. Bitte mit Vorname, Name, Adresse, Telefon. Wir berücksichtigen Mails, die bis 12. April, 23.59 Uhr, eingegangen sind, und Einsendungen, die bis Montagmorgen danach im Briefkasten liegen. Wir ziehen die Gewinner per Zufallsgenerator, egal ob Mail oder Post. Die Auflösung und die Namen der Gewinner mit Wohnort (ohne Adresse) veröffentlichen wir am 18. April. Der Reisegutschein kann für eine Buchung im Reisebüro Schmid eingelöst werden und ist nicht an eine bestimmte Reise gebunden.

